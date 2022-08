Die Schauspielerin Eva-Maria Hagen ist am 16. August gestorben.

Magdeburg/DUR - Die deutsche Schauspielerin Eva-Maria Hagen ist tot. Sie wurde 87 Jahre alt.

Gegenüber "Bild" erklärte ihre Tochter Nina Hagen gemeinsam mit ihren Kindern Cosma und Otis: "Am 16. August 2022 hat unsere geliebte Eva-Maria Hagen diese irdische Welt verlassen und ist uns in die ewige Heimat vorausgegangen. Wir trauern voller Sehnsucht, in Liebe und Dankbarkeit."

Eva-Maria Hagen wurde unter anderem durch die DEFA-Filmkomödie „Vergesst mir meine Traudel nicht“ und dem DDR-Kellerfilm "Das Kleid" - basierend auf "Des Kaisers neue Kleider" berühmt.