Blankenburg/Berlin. - Seit Ende April kämpft der schwer erkrankte Schauspieler Heinz Hoenig, der mit seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig in Blankenburg im Harz wohnt, in einer Berliner Klinik um sein Überleben.

Im Interview mit Stern TV berichtete Kärsten-Hoenig vor einer Woche, wie es um ihren Mann steht.

Schauspieler Heinz Hoenig kämpft in Berlin ums Überleben

Heinz Hoenig gehe es unverändert und den Umständen entsprechend gut. Er müsse aktuell vom Beatmungsgerät entwöhnt werden, nachdem er lange künstlich beatmet worden sei.

In der Nacht zu Samstag sah dies wohl noch anders aus. Der Gesundheitszustand von Heinz Hoenig verschlechterte sich, hieß es. Eigentlich sollte Annika Kärsten-Hoenig nämlich im Studio interviewt werden. Aufgrund des Notfalls wurde sie lediglich bei Stern TV zugeschaltet.

"Also, ganz ehrlich, was dieser Mann - mein Mann - da täglich leistet, ich ziehe alle Hüte, die ich habe, vor ihm", so Annika Kärsten-Hoenig in dem Interview. Sie verbringt laut eigener Aussage jeden Tag bis zu sechs Stunden am Krankenbett von Heinz Hoenig. Die vergangenen Wochen seien für sie eine "Achterbahnfahrt" gewesen.

Aber nun gebe es gute Neuigkeiten: "Heinz ist wach und voll orientiert", so Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig zur Bildzeitung.

"Das ist ein längerer Prozess, bei dem man nicht sagen kann, wie lange er dauern wird. Und erst danach folgen die nächsten Schritte, auch hinsichtlich der Aorta-OP."

Schauspieler Heinz Hoenig mit seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig. Foto: dpa | Christian Charisius

Hoenig spielte im 1980er-Jahre-Erfolg "Das Boot" mit. Bekannt ist er auch aus Fernsehmehrteilern von Regisseur Dieter Wedel aus den 90er Jahren wie "Der große Bellheim", "Der Schattenmann" und "Der König von St. Pauli".

Zuletzt nahm er als Kandidat am RTL-Dschungelcamp teil. Hoenig lebt mit seiner Frau und den gemeinsamen kleinen Kindern in Blankenburg im Harz.

Gemeinsam mit Annika Kärsten-Hoenig hat der Schauspieler Heinz Hoenig zwei kleinere Kinder: Der dreijährige Juliano und der einjährige Jianni hatten ihren Vater auch immer wieder in der Klinik besucht.