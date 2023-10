Der Schauspieler Keith Jefferson ist tot. Er erlangte unter anderem Berühmtheit durch Rollen in Filmen von Quentin Tarantino. Sein langjähriger Freund Jamie Foxx trauert.

Keith Jefferson (l.) mit seinem Freund und Schauspiel-Kollegen Jamie Foxx. Am 5. Oktober starb Jefferson an Krebs.

Los Angeles/DUR - Keith Jefferson ist tot. Der Schauspieler soll Medienberichten zufolge am 5. Oktober gestorben sein. Der 53-Jährige gab erst vor wenigen Monaten bekannt, dass er an Krebs erkrankt war. Ob Jeffersons Krebserkrankung auch für seinen Tod verantwortlich ist, ist nicht bekannt.

Jefferson kam 1970 im US-amerikanischen Houston zur Welt. Eine besondere Freundschaft verband ihn seit vielen Jahren mit seinem Schauspiel-Kollegen Jamie Foxx. Beide lernten sich auf dem College kennen. Große Bekanntheit erlangte Jefferson durch Rollen in Filmen von Quentin Tarantino. In "Django Unchained" aus dem Jahr 2012 spielten Jefferson und Foxx gemeinsam mit.

Foxx postete am Todestag Jeffersons ein gemeinsames Bild auf Instagram und trauerte um seinen verstorbenen Freund.

Im vergangenen Jahr standen Jefferson und Foxx für die Netflix-Komödie "Day Shift" zusammen vor der Kamera. Zuletzt arbeiteten sie zusammen an dem Amazon-Prime-Drama "The Burial", das in wenigen Tagen erscheinen soll.