Sarah schwanger? Lombardi-Drama geht in die nächste Runde

Brühl - Eine Freundin von Sarah Lombardi heizt Spekulationen an, Pietro Lombardis Ex könnte schwanger sein - von ihrem neuen und alten Freund Michael.

„Die ganze Wahrheit“, also die lombardische Trennungs-Soap bei RTL II, ist zu Ende. Endlich, mag jetzt der eine oder andere denken. Doch zu früh gefreut. Die „Sarah-und-Pietro-Show“ geht noch vor Weihnachten in die nächste Runde - von wegen besinnlich.

Diesmal spielt sich das Drama nicht im TV, sondern mal wieder hinter den Kameras ab. Die Gerüchteküche brodelt nämlich ganz gewaltig. Schuld sind diesmal Michael T., Sarahs Affäre, und eine Freundin der DSDS-Sängerin.

Sarah Lombardi: Schwanger von Michael T.?

Freunde sind großartig, besonders, wenn sie öffentlich Gerüchte streuen. Und so heizt eine Freundin von Sarah nun Spekulationen an, Pietro Lombardis Ex könnte schwanger sein - von ihrem neuen und alten Freund Michael. Die „Closer“ zitiert die sogenannte Freundin mit den Worten: „Würde mich nicht wundern, wenn Sarah bereits schwanger von Michal wäre". Und: Sie wünscht sich auf jeden Fall noch ein Mädchen", fügt sie hinzu.

Fakt ist, dass man Sarah und Michael T. erst kürzlich zusammen mit Sarahs Söhnchen Alessio auf dem Weihnachtsmarkt sah. Und laut dem „OK“-Magazin soll der junge Mann auch schon bei der Sängerin in Brühl bei Köln eingezogen sein.

Auf Facebook äußerte sich Sarah Lombardi zu den Schwangerschaftsgerüchten: „Tut mir leid ich habe noch 6 Kilo von meiner letzten Schwangerschaft ..und bin NICHT schwanger !!!!!“.

Liebeserklärung an Sarah Lombardi

Dennoch ließ sich Sarahs neuer alter Freund jetzt erstmal öffentlich zu einer Liebesbekundung hinreißen: „Wir lieben uns“, erklärte er gegenüber dem „OK“-Magazin. Süß. Und weil Liebesschwüre vor den Feiertagen immer besonders gut kommen, legt der Lombardi-Lover nach: „Ich habe immer auf sie gewartet. Uns wird nichts mehr auf der Welt trennen.“ Oha. Starke Ansage. Wir sind gespannt, was draus wird.

Fünf Jahre lang waren Sarah und Pietro Lombardi (beide 24) ein absolutes Vorzeigepärchen. Und auch 2016 versprach, ihr gemeinsames Jahr zu werden. Doch dann folgte die Trennung. das turbulente Jahr der Sänger, sehen Sie hier im Video. (mz)