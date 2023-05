Toronto/DUR - Die kanadische Schauspielerin Samantha Weinstein ist im Alter von 28 Jahren gestorben. Das teilte ihre Familie auf Instagram mit. Demnach starb sie bereits am 14. Mai 2023 in einem Krankenhaus in Toronto im Kreis ihrer Angehörigen.

Samantha Weinstein ist tot: Schauspielerin mit 28 Jahren an Krebs gestorben

„Nach zweieinhalb Jahren Krebstherapie und einem Leben, in dem sie die Welt bereist, eine Vielzahl an Zeichentrickfiguren gesprochen, Musik gemacht und mehr über das Leben gewusst hat, als es die meisten Menschen jemals tun werden, ist sie jetzt unterwegs zu ihrem nächsten Abenteuer“, schreibt die Familie zu einem Foto von Weinstein auf Instagram.

Bereits vor einigen Jahren wurde bei Weinstein Eierstockkrebs diagnostiziert. Laut ihrem Agenten James Crammond soll sie noch bis zum 4. Mai an Aufnahmen für eine Sprecherrolle gearbeitet haben.

„Sie war eine Kämpferin bis zum Schluss. Wir alle vermissen sie schrecklich“, sagte er gegenüber dem US-Branchenportal „The Hollywood Reporter“.

Lesen Sie auch: Diese Promis sind 2023 gestorben

Bekannt aus „Carrie“-Neuverfilmung: Karriere von Samantha Weinstein im Überblick

Samantha Weinstein wurde am 20. März 1995 in Toronto geboren und startete ihre Schauspielkarriere bereits im Alter von sechs Jahren. In ihrer Jugend war sie in Filmen wie „Siblings“ (2004) und „Big Girl“ (2005).

Für ihre Rolle in „Big Girl“ wurde sie als bislang jüngste Schauspielerin aller Zeiten mit dem ACTRA Award ausgezeichnet. In der Neuverfilmung von „Carrie“ spielte sie 2013 an der Seite von Chloë Grace Moretz.

Darüber hinaus war sie als Synchronsprecherin in zahlreichen Cartoon-Produktionen zu hören und auch als Musikerin aktiv. In der Garage-Rock-Band Killer Virgins spielte sie Gitarre und sang.