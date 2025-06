Sacha Baron Cohen (53, „Borat“) und Isla Fisher (49, „Nocturnal Animals“) sind nun offiziell geschieden. Das gaben der britische Schauspieler und seine australische Ex-Frau auf Instagram bekannt. Beide seien stolz auf alles, was sie gemeinsam erreicht hätten. Sie würden sich weiterhin gegenseitig respektieren, Freunde bleiben und sich gemeinsam um ihre „wunderbaren Kinder“ kümmern, schrieben sie in einer Mitteilung.

Baron Cohen und Fisher hatten sich vor mehr als 20 Jahren kennengelernt. Das Paar heiratete 2010 und hat drei Kinder. Die beiden Töchter wurden 2007 und 2010 geboren, ihr Sohn kam 2015 zur Welt. Vergangenes Jahr gaben sie ihre Trennung bekannt.

Fisher war zuletzt in der romantischen Komödie „Bridget Jones – Verrückt nach ihm“ zu sehen. Baron Cohen spielte im vorigen Jahr an der Seite von Cate Blanchett und Kevin Kline in der TV-Miniserie „Disclaimer“ mit.