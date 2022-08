Dschungelcamp 2023: Sind das die ersten drei Teilnehmer der TV-Show?

Berlin/DUR/lb - In rund fünf Monaten startet die 16. Staffel "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Nun wurden die ersten Spekulationen über die Dschungelcamp-Kandidaten bekannt. Ein potenzieller Teilnehmer stellt dabei keine ganz so große Überraschung dar.

IBES Kandidat Nummer 1: Andrej Mangold

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll unter anderem der ehemalige Bachelor Andrej Mangold am Dschungelcamp 2023 teilnehmen. Er sei ein "absoluter Wunschkandidat" von RTL gewesen. Öffentlich bestätigt wurde die Teilnahme Mangolds noch nicht. Er stehe aber "ganz oben auf der Liste der TV-Macher".

Unbekannt ist der 35-Jährige in der Welt des Showbusiness längst nicht mehr. Nach seiner Teilnahme als Protagonist bei der Kuppelshow "Der Bachelor" im Jahr 2019 war er unter anderem in Shows wie "Das Sommerhaus der Stars: Kampf der Promipaare" (2020) und in "Kampf der Realitystars" (2021) zu sehen.

IBES Kandidat Nummer 2: Twenty4tim

In aller Munde ist der mögliche IBES-Kandidat Twenty4tim. Er ist als erfolgreicher Influencer bekannt und unterhält auf der Plattform TikTok knapp vier Millionen Follower mit seinen Inhalten. Der gebürtige Kölner, der im echten Leben Tim Kampmann heißt, war im im Jahr 2021 bereits für RTL in der Gameshow "Pocher vs. Influencer" zu sehen.

Bekannt ist Twenty4tim vor allem für seine abwechslungsreichen und ausgefallenen Looks. Von Langhaarperücke und aufwendigem Make-up bis Kurzhaarfrisur und lockeren Jeans.

IBES Kandidat Nummer 3: Lucas Cordalis

Fast schon sicher im Dschungelcamp ist hingegen Musiker Lucas Cordalis. Bereits im vergangenen Jahr hätte sich der mittlerweile 55-Jährige den Prüfungen des Dschungel stellen sollen. Doch aufgrund einer Corona-Infektion fiel Cordalis kurzfristig aus. Schon damals hoffte der Mann von Daniela Katzenberger "auf eine Chance im nächsten Jahr".

Nachdem die Show im vergangenen Jahr ausnahmsweise in Südafrika stattfand, können sich die Zuschauer 2023 wieder auf die gewohnten Bilder aus Australien freuen. Neben Moderatorin Sonja Zietlow wird aber nicht mehr Daniel Hartwich stehen. Dieser verkündete bereits nach dem Ende der vergangenen Staffel, dass er sich aus familiären Gründen zurückzieht. Ihn ersetzt sein Kollege Jan Köppen.