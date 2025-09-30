Britische Rocker in Hollywood: Die Hardrock-Ikonen der Band Def Leppard werden auf dem „Walk of Fame“ mit einem Stern verewigt. Ein berühmter US-Rocker feiert mit.

Los Angeles - Die britische Rockgruppe Def Leppard um Sänger Joe Elliott findet in Hollywood einen festen Platz. Am 9. Oktober soll das Hard-Rock-Quintett auf dem „Walk of Fame“ im Herzen der Filmmetropole mit einer Sternenplakette verewigt werden. Dort sollen die Musiker den 2.825. Stern enthüllen. Nach Ankündigung der Veranstalter ist die US-Rockikone Jon Bon Jovi als Gastredner dabei.

Def Leppard wurde 1977 im englischen Sheffield gegründet. In den 1980er Jahren hatte das Quintett mit Alben wie „Pyromania“ und „Hysteria“ Welterfolge und wurde 2019 in die „Rock And Roll Hall Of Fame“ aufgenommen. 2023 veröffentlichte Def Leppard mit „Drastic Symphonies“ das dreizehnte Studioalbum. Es wurde mit dem renommierten Royal Philharmonic Orchestra in den Abbey Road Studios aufgenommen. Mit Ausnahme von Gitarrist Steve Clark, der 1991 starb, spielen Def Leppard seit über 40 Jahren in derselben Besetzung, darunter Leadgitarrist Phil Collen und Bassist Rick Savage.

2023 gingen die Hardrock-Ikonen Def Leppard („Pour Some Sugar On Me“) und Mötley Crüe („Wild Side“) gemeinsam auf Europa-Tournee, auf der sie auch mehrere Open-Air-Konzerte in Deutschland spielten.