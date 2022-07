Robin Pietsch: Das ist der Sternekoch aus Sachsen-Anhalt

Robin Pietsch ist der wohl bekannteste Koch in Sachsen-Anhalt. Der gebürtige Blankenburger ist Sachsen-Anhalts erster Sternekoch. In Wernigerode im Harz eröffnete er zwei Restaurants: das Zeitwerk und das Restaurant Pietsch, für beide erhielt er einen Stern.

Robin Pietsch ist erfolgreicher Koch und Unternehmer. Der Sternekoch aus Sachsen-Anhalt eröffnete in Wernigerode zwei Restaurants, das Zeitwerk und das Pietsch, und war auch schon in vielen TV-Formaten zu sehen.

Wernigerode/DUR/jsp – Robin Pietsch ist 33 Jahre alt und erfolgreicher Koch und Unternehmer im Harz. Nach einer Ausbildung zum Konditor absolvierte er seine eine Ausbildung zum Koch in Ilsenburg. Im Jahr 2012 eröffnete er sein erstes Restaurant, das Zeitwerk by Robin Pietsch, in Wernigerode. Im Jahr 2019 folgte dann die Eröffnung seines zweiten Restaurants Pietsch, ebenfalls in Wernigerode.

Wie viele Sterne hat Koch Robin Pietsch?

Für seine beiden Restaurants erhielt Robin Pietsch jeweils einen Stern von dem renommierten Restaurantführer "Guide Michelin". In ganz Sachsen-Anhalt gibt es nur drei Sternerestaurants. Den Stern für das Zeitwerk muss Pietsch aber abgeben, da sein Restaurant umgezogen ist.

Zeitwerk by Robin Pietsch zeitweise geschlossen

Wie die MZ und die Volksstimme bereits im März berichteten, hatte der Sternekoch Robin Pietsch vor, das Restaurant Zeitwerk ab Ende Mai vorübergehend zu schließen. Bekannt gab Robin Pietsch die Nachricht ausgerechnet an dem selben Tag, an dem sein Restaurant erneut mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Am 27. Juli öffnet das Restaurant Zeitwerk an einer neuen Location wieder seine Türen.

Robin Pietsch auch im Fernsehen zu sehen

Der Sternekoch Robin Pietsch war bereits in unterschiedlichen TV-Formaten zu Gast. Er wirkte zum Beispiel bei mehreren Folgen der beliebten ZDF-Kochsendung "Die Küchenschlacht" mit und im Rahmen des Formats "Galileo" war 2019 auf Pro 7 eine Reportage über ihn zu sehen.

Robin Pietsch nicht mehr der einzige Sternekoch in Sachsen-Anhalt

Den Titel als alleiniger Sternekoch in Sachsen-Anhalt musste Robin Pietsch Anfang des Jahres 2022 abtreten. Im März erhielt Koch Konstantin Kuntzsch für seine Arbeit im Restaurant Speiseberg in Halle ebenfalls eine Sterneauszeichnung des Guide Michelin.

Wo sind die Restaurants von Robin Pietsch?

Das Zeitwerk befand sich vor dem Umzug in der Großen Bergstraße 2a in Wernigerode. Das Restaurant Pietsch liegt nur wenige Minuten entfernt, in der Breiten Str. 53, ebenfalls in Wernigerode. Ab dem 27. Juli wird das Zeitwerk direkt neben dem Restaurant Pietsch zu finden sein.

Geöffnet haben beide Restaurants erst in den Abendstunden. Im Zeitwerk treffen die Gäste um 19.00 Uhr ein und das Menü startet um 19.15 Uhr, im Pietsch können die Gäste um 19.30 Uhr eintreten und um 19.45 Uhr startet das Essen. Einen Platz in dem Restaurant bekommt man nur bei rechtzeitiger Reservierung.

Wie ist das Essen im Zeitwerk?

"Die Menüs im Zeitwerk sind innovativ und mit Zutaten aus regionaler Herkunft gekocht. Ein Menü – viele kleine Gänge. Ausgesuchte Produkte aus der Region werden im Zeitwerk sehr durchdacht, kreativ und finessenreich zu reduzierten, geradezu puristischen Speisen zusammengestellt – jung und erfrischend," sagten die Restauranttester des Guide Michelin über das Essen im Zeitwerk.

Wie ist das Essen im Restaurant Pietsch?

Auch im Restaurant Pietsch wird mit regionalen Zutaten gekocht. Auf der Webseite des Restaurants heißt es, dass das Restaurant mit "klaren Geschmackslinien, intensiven Aromen und erstklassiger Produktqualität" überzeugt. Besonders an diesem Restaurant: es gibt insgesamt nur vierzehn Sitzplätze.

Wie viel kostet das Essen von Robin Pietsch?

Im Restaurant Pietsch können Gäste ein Vierzehn-Gänge-Menü genießen. Unter der Woche kostet das Menü 140 Euro, am Wochenende 160 Euro. Im Zeitwerk werden neun Gänge serviert. Das Menü kostet hier ebenfalls 140 Euro unter der Woche und 160 Euro am Wochenende.

Robin Pietsch auch Autor eines Kochbuchs

"Heimatküche einfach anders!" heißt das erste Buch von Sternekoch Robin Pietsch. In über 80 Rezepten zeigt der Koch was aus regionalen uns saisonalen Zutaten zubereitet werden kann.

Hat Robin Pietsch eine Freundin?

Viele Fans von Robin Pietsch fragen sich, ob der Sternekoch vergeben ist. Er lebt mit seiner Partnerin und einer gemeinsamen Tochter in Wernigerode. Wer seine Partnerin ist, ist in der Öffentlichkeit jedoch nicht bekannt. Auch in den Sozialen Medien existieren keine Bilder der Partnerin oder der Tochter.