New York - Ein Richter in New York hat eine Verleumdungsklage von US-Schauspieler Justin Baldoni (41) gegen die US-Schauspielerin Blake Lively (37) und deren Ehemann Ryan Reynolds (48) zurückgewiesen. Baldoni habe seine Anschuldigungen nicht ausreichend nachgewiesen, begründete Richter Lewis Liman in New York. Er dürfe aber eine ergänzte Beschwerde gegen die beiden einreichen.

Lively („Gossip Girl“) hatte ihren Co-Star Baldoni im Dezember wegen sexueller Belästigung beim Dreh von „Nur noch ein einziges Mal“ angezeigt und ihm sowie dem Produzenten Jamey Heath in einer Klage vorgeworfen, ihren Ruf zerstören zu wollen. Baldoni („Jane the Virgin“), der bei dem Film auch Regie geführt hatte, hatte seinerseits mit einer Klage unter anderem gegen Lively und Reynolds wegen Verleumdung reagiert.