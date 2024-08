Halle (Saale)/Magdeburg. - Der Wiener Bauunternehmer und Opernball-Promi Richard "Mörtel" Lugner ist tot. Wie mehrere österreichische Medien berichteten, gab es am Montagmorgen einen Rettungseinsatz in seiner Villa in Döblin. Demnach sei noch versucht worden, Lugner zu reanimieren – ohne Erfolg. Lugner wurde 91 Jahre alt.

Lugner bekannt für Promi-Gäste beim Wiener Opernball

Der Bauunternehmer war vor allem bekannt, weil er immer wieder prominente Gäste zum Wiener Opernball einlud. Auch mit seinen Beziehungen zu deutlich jüngeren Frauen, denen er stets tierische Kosenamen gab, schaffte er es immer wieder in die Klatschspalten der Boulevardpresse.

Die letzte Hochzeit ist gerade einmal zwei Monate her: Im Juni heiratete Lugner die 42-jährige Simone Reiländer, stellvertretende Filialleiterin in einem Baumarkt. Seine inzwischen sechste Ehefrau nannte Lugner gerne Bienchen – getreu der Tradition: Zu den fünf Vorgängerinnen zählten Mausi, Spatzi und Hasi. Reiländer möge den Spitznamen nicht, verriet Lugner in einem der Interviews bei der Hochzeit.

Richard Lugner machte sein Geld als Bauunternehmer

Lugner war im Bauwesen zu Geld gekommen – eigentlich kein schillerndes Geschäft. Wie man es trotzdem zur Prominenz bringen kann, erkannte er aber früh: mit schönen Frauen am Arm. Für den Opernball bezahlte er jeweils eine Prominente, die an seiner Seite in der Loge sitzt. In diesem Jahr war es Priscilla Presley (79), die einst mit Elvis Presley verheiratet war.