Immer wieder macht sie auf Hass und Hetze im Netz aufmerksam. Jetzt hat Lang offenbar zu viel - und greift zu einem recht deutlichen Mittel.

Berlin - Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang hat sich deutlich gegen Hasskommentare im Netz positioniert - und ihren Hatern den Mittelfinger gezeigt. Auf Instagram veröffentlichte die Politikerin ein entsprechendes Foto mit der Geste, auf dem sie breit grinst. Im Hintergrund sind Kommentare von Usern eingeblendet, in denen sie etwa als „Hängebauchschwein“ oder „Pommespanzer“ bezeichnet wird. Der Post vom Montag bekam bis Dienstagmorgen schon mehr als 29.000 Likes.

Lang schreibt dazu: „Hasskommentare werden auch nicht gerade kreativer. Aber dafür lauter und mehr.“ Da sorge dafür, dass sich viele aus dem Netz zurückzögen. Darauf habe sie „keinen Bock“ mehr. „Denn das Netz gehört uns allen“, betont die 31-Jährige.

Auf einem weiteren Foto ist Lang lachend beim Anstoßen mit einer kleinen Sektflasche zu sehen. Mit dem Post unterstützt die Grünen-Politikerin unter anderem die Arbeit von HateAid, einer Organisation für Menschenrechte im Netz. Lang spricht öffentlich immer wieder über den Hass und die Hetze gegen sie im Netz.