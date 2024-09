Köln - Die ehemalige Profiboxerin Regina Halmich genießt eigenen Angaben zufolge ihr Leben ohne Partner. „Die Vorbereitung auf so einen Kampf würde wohl auch kein Mann mitmachen“, sagte die 47-Jährige dem Magazin „Bunte“ (Donnerstag) mit Blick auf ihren anstehenden Boxkampf gegen Entertainer Stefan Raab (57).

Die ehemalige Box-Weltmeisterin betonte, allein „durchaus glücklich“ zu sein, „weil ich viel mit mir anfangen kann und tolle Freundinnen und eine glückliche Familie habe“. Gelegentlich finde sie jedoch auch einen Mann interessant, sagte sie. „Das lebe ich dann auch aus.“ Beim Daten sei ihr der Charakter des Partners wichtiger als das Aussehen: „Ein Mann, der weiß, wo er im Leben steht – das ist für mich attraktiv.“

Halmich tritt am Samstag in einem Boxkampf gegen Moderator Stefan Raab an. RTL überträgt das Spektakel aus Düsseldorf live. Für Raab ist es ein Comeback auf dem Bildschirm. 2015 hatte er sich eigentlich von seinen Zuschauern verabschiedet.