Der ehemalige Fußball-Schiedsrichter Manuel Gräfe hat Kritik am späten Coming-Out des Formel-1-Stars Ralf Schumacher geübt. Viele Menschen reagierten empört auf die Aussagen des Ex-Referees.

Ex-Schiri empört mit Kritik an Ralf Schumachers spätem Coming-Out

Ralf Schumacher ist überwältigt von den vielen positiven Reaktionen auf sein Coming Out: Der Rennfahrer hatte seine Liebe zu einem Mann öffentlich gemacht.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Das Coming-Out des ehemaligen Formel-1-Rennfahrers Ralf Schumacher hat für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Der Großteil der Reaktionen auf die neue Liebe des 49-Jährigen war positiv: Viele Prominente, Freunde und auch sein Sohn David beglückwünschten Ralf Schumacher zu dem Schritt. Nicht so Ex-Fußball-Schiedsrichter Manuel Gräfe: Er kritisierte den Zeitpunkt für das Coming-Out.

Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter äußerte sich auf der Plattform X, wie mehrere Medien berichten. Unter einem Post des Sportportals "ran" mit dem Titel "Was für ein unfassbar starker und mutiger Schritt! Liebe ist für ALLE da!", schrieb er: "Nein, Jahre zu spät und vorher unter falschen Voraussetzungen geheiratet. Ehrlichkeit von Anfang an wäre der richtige und aufrichtige Weg."

Viele stärken Ralf Schumacher gegen Kritik von Manuel Gräfe den Rücken

Schon während Ralf Schumachers aktiver Karriere hätten das einige gewusst, daher wäre ein früheres Outing besser gewesen, so Gräfe. "Nicht erst nach der Karriere! Sondern vorher/dabei wäre wichtig und normal …“

Gräfe bekam für seine harsche Kritik an Ralf Schumacher prompt viel Gegenwind. Ein User kommentierte: "Manuel, die Sache ist ziemlich einfach. Sein Leben, seine Entscheidung." Gräfe konkretisierte auf Twitter noch einmal, dass er nicht das Coming-Out an sich kritisiere, sondern nur den späten Zeitpunkt: "Geht nur darum zu ermutigen, nicht erst nach der Karriere und so spät", schrieb er. Seinen ersten Post löschte Gräfe nach der vielen Kritik allerdings wieder.

??wer bestreitet, dass es wichtig und richtig ist.. geht nur darum zu ermutigen nicht erst nach der Karriere und so spät.. !!! Nicht mehr und nicht weniger! Verstehe nicht wie man das kritisieren kann… 🙈 leben und leben lassen gilt es zu stärken.. aber früh+ehrlich..wäre besser — Manuel Gräfe (@graefe_manuel) July 14, 2024

Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher war vor Coming-Out mit einer Frau verheiratet

Ralf Schumacher ist der Bruder des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher und war früher auch selbst erfolgreicher Rennfahrer. Er startete in 180 Formel-1-Rennen, sechs davon beendete er als Sieger.

Später engagierte er sich in Nachwuchsrennserien als Teamchef und förderte dabei auch die Karriere seines Sohnes David (22), den er gemeinsam mit seiner Ex-Ehefrau Cora Schumacher hat. Bis zu seinem Post am Sonntag war nicht öffentlich bekannt, dass der ehemalige Rennfahrer homo- oder bisexuell ist.