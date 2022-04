Besonderes Foto zum 96. Geburtstag: Was die Queen mit diesem Bild ausdrücken will

Am 21. April 2022 feiert Queen Elizabeth II. ihren 96. Geburtstag. Das Britische Königshaus hat zu diesem Anlass ein neues Foto veröffentlicht, das gleich in mehrfacher Hinsicht bedeutsam ist.

London/dpa/DUR - Mit einem öffentlichen Tribut an die lebenslange Begeisterung von Queen Elizabeth II. für Pferde hat die Royal Family den 96. Geburtstag der Monarchin am Donnerstag gewürdigt.

Queen Elizabeth II.: Lebenslange Liebe zu Pferden

In den sozialen Medien veröffentlichte das Königshaus ein Foto der Queen im langen grünen Mantel, wie sie zwischen zwei ihrer schneeweißen Ponys - den Angaben nach „Bybeck Katie“ und „Bybeck Nightingale“ - steht.

Die Monarchin habe sich im März auf Schloss Windsor von dem Fotografen Henry Dallal ablichten lassen. Im Hintergrund der Aufnahme beginnen die Bäume und Pflanzen, ihre ersten Blüten zu schlagen.

Grünes Outfit in Erinnerung an Prinz Philip?

Der Mantel der Queen könnte zudem ein Hinweis auf ihren verstorbenen Ehemann Prinz Philip sein. Bereits beim Gedenkgottesdienst im Rahmen seiner Beisetzung Ende März trug die Königin ein Outfit im sogenannten „Edinburgh-Grün“, das auch die Farbe der offiziellen Garderobe des verstorbenen Prinzen gewesen sein soll.

Zudem soll das Grün auch für die Uniformen des Personals und für Privatfahrzeuge verwendet werden. Auch für den Transport des Sarges von Prinz Philip wurde ein grüner Land Rover verwendet.

So feiert Queen Elizabeth II. ihren 96. Geburtstag

Die nun 96 Jahre alte Queen verbringt ihren Ehrentag im privaten Rahmen auf ihrem ostenglischen Landsitz Sandringham. Familie und Freunde werden zu Besuch erwartet. Öffentlich wird der Tag lediglich mit Kanonenschüssen gewürdigt.

Größere Feierlichkeiten und die traditionelle „Trooping the Colour“-Parade stehen erst Anfang Juni an. Mit einem viertägigen Programm soll dann nicht nur der Geburtstag, sondern vor allem das 70-jährige Thronjubiläum der Monarchin in diesem Jahr zelebriert werden.