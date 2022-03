Prinz Frédéric von Anhalt: So viel Geld hat der Trash-TV Star wirklich

Los Angeles - Er lebte seinen Traum: Adelstitel, ein Vermögen auf dem Konto und eine Hollywood-Diva an seiner Seite. Heute kennen den Reality-TV Star aus Produktionen wie "Kampf der Realitystars", in denen sich der Prinz heiße Wortgefechte lieferte, wer denn nun reicher sei.

Seine Geschichte beginnt jedoch bescheiden. 1943 kam der Sohn eines Kriminalrates als eines von fünf Geschwistern in Wallhausen im Landkreis Bad Kreuznach zur Welt. Sein bürgerlicher Name lautet Hans-Robert Lichtenberg.

Adelstitel erkauft

Schon früh wollte er hoch hinaus. Seine Lehre als Bäcker hatte er gehasst, eigentlich wollte der Wahl-Prinz Automechaniker werden. In einem Interview mit dem Stern erzählt er, dass ihn sein Vater dazu zwang und regelmäßig schlug. Als er sich dagegen auflehnte, verwehrte ihm die Familie jeglichen Kontakt - auch in der Weihnachtsnacht 1968.

Für ihn Grund genug Deutschland den Rücken zu kehren und auf eigenen Beinen zu stehen. 1979 steht der damals 36-Jährige mit einem Koffer voller Geld vor der Haustüre der Adligen Marie Auguste Prinzessin von Anhalt und möchte adoptiert werden. Erkaufen will er sich den Adelstitel mit umgerechnet 3000 Euro. Neben dem Geld soll er der verarmten Schwiegertochter von Kaiser Wilhelm II. noch eine Leibrente in Höhe von 1000 Euro im Monat versprochen haben.

Zsa Zsa Gabor und ihr Ehemann Prinz Frederic von Anhalt im Februar 1994. Archivfoto: dpa

Frédéric darf Millionenvermögen nur verwalten

Von dem Moment an durfte sich Hans-Robert "Frédéric von Anhalt" oder "Herzog zu Sachsen und Graf von Askanien" nennen. Reich oder bekannt war er deshalb aber noch nicht. Erst die Hochzeit im Jahr 1986 mit Zsa Zsa Gabor, einer 26 Jahre älteren Hollywood-Diva, machte ihn zum Millionär. Stilecht lebte er mit ihr in einer Luxus-Villa im kalifornischen Nobelviertel Bel-Air.

Im Jahr 2016 verstarb die ehemalige "Miss Hungary" im hohen Alter von 99 Jahren. Da ihr Testament verschwand, floss ihr gesamten Vermögen in einen Trust. Der Prinz darf es nun lediglich verwalten und nicht besitzen. Ein Gericht aus Los Angeles überwacht das: "Alle sechs Monate wird mir auf die Finger geschaut, ob ich noch bei Verstand und rechtsfähig bin", erklärt der Endsiebziger der "AZ". So muss der Wahl-Adlige gezwungenermaßen mit seinem Geld haushalten.

Bereits vor ihrem Ableben regelte die Hollywood-Diva ihren Nachlass und verkaufte die Villa an einen Investor für rund 16 Millionen Dollar. Bis 2019 durfte der Witwer noch darin wohnen, musste dann allerdings umziehen. Seine Wahl fiel auf ein Luxusapartement im "The Wilshire"-Hochhaus in Beverly Hills. Monatliche Miete: 12.700 Euro.

So viel Rente bekommt der Protz-Prinz

Wie der Reality-Star das bezahlt? Er erhält aus dem Vermögen seiner verstorbenen Frau monatlich 10.000 Euro und noch einmal 40.000 Euro aus den Mieteinnahmen einer New Yorker Immobilie.

Etwa zehneinhalb Jahre hatte der Protz-Prinz in Deutschland als Saunaclub-Besitzer gearbeitet. Der Bild verriet er, wie hoch seine Rente ausfällt: „Ich bekomme aus Deutschland monatlich nur 147 Euro Rente überwiesen. Davon kann ich hier nicht leben." Er sei deshalb über die Rente seiner Frau sehr froh. Aus ihrer Pensionskasse erhalte er monatlich noch einmal fast 6.500 Euro.