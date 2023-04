Berlin - Die Musikerin und Autorin Patti Smith kehrt bei Besuchen in Berlin gerne zu einem besonderen Ort zurück. In einem Interview mit der „Berliner Zeitung“ wurde sie gefragt, ob sie auch heute noch öfter dem Grab von Bertolt Brecht einen Besuch abstatte, wenn sie in der Stadt sei.

„Manchmal schon. Ich besuche sein Grab und bedanke mich für seine Arbeit“, sagte die 76-Jährige. „Heute war ich allerdings auf einem anderen Friedhof, gleich hier gegenüber vom Soho House, in dem ich übernachte. Ich liebe es, über Berliner Friedhöfe zu spazieren und mich in ihnen zu verlieren.“

Auf die Frage, was sie am Dramatiker Brecht fasziniere, erklärte die US-Amerikanerin: „Ich habe seine Theaterstücke schon immer geliebt: „Baal“, „Die Dreigroschenoper“, „Mutter Courage“.“ Als junge Frau habe sie auch selbst im Theater gearbeitet, also habe sie viel von ihm gelesen. „Mir gefällt, wie er die Welt gesehen hat“, sagte sie der Zeitung (Wochenendausgabe). Smith ist Musikerin („Because the Night“) und Autorin („Buch der Tage“, „Just Kids“).