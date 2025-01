Los Angeles - Schauspielerin Pamela Anderson wäre eigenen Angaben zufolge einmal beinahe von einem Mann angegriffen worden, der sie mit einem Mitglied der Frauenband Dixie Chicks verwechselte. „Einmal saß ich in einem Flugzeug und dieser Typ kam auf mich zu und sagte: "Wissen Sie, was dieses Land für Sie getan hat?"“, erzählte die 57-Jährige im Podcast „Happy Sad Confused“ und machte dabei den wütenden Gesichtsausdruck ihres damaligen Gegenübers nach. „Und ich dachte: "Oh, mein Gott. Was habe ich getan?"“

Der Mann habe sie danach von seinem Platz aus weiter hasserfüllt angeschaut, schildert Anderson. „Die Stewardess musste ihn dann an den Sitz fesseln, weil er versucht hat, mich anzugreifen.“ Am Ende habe sich herausgestellt, dass der Mann sie für einen Teil des Trios Dixie Chicks (heute: The Chicks) gehalten habe. Die populäre Frauenband hatte 2003 den Irak-Krieg und die Politik des damaligen Präsidenten George W. Bush abgelehnt und war dafür selbst in öffentliche Kritik von bisherigen Fans ihrer Country-Pop-Musik geraten.

„Ich wäre fast im Flugzeug umgebracht worden“, schloss Anderson ihre Geschichte. „Danach hatte ich ein bisschen Angst vorm Fliegen.“

Die „Baywatch“-Ikone kommt bald mit dem Film „The Last Showgirl“ auch in deutsche Kinos.