Schauspieler Ottfried Fischer verliert Finger bei Unfall

Passau/DUR/awe - Schauspieler Ottfried Fischer (69) erlangte große Bekanntheit durch seine Fernsehauftritte als "Bulle von Tölz" und "Pfarrer Braun". Seit vielen Jahren leidet er an Parkinson und ist deshalb auch auf einen Rollstuhl angewiesen. Mit der Bewegungshilfe komme der Kabarettist "gut" zurecht und halte diesen zudem für einen "Segen", sagte er der Bild. Doch ausgerechnet dieser sorgte dafür, dass Fischer einen "gewissen Preis" dafür zahlen musste.

Ottfried Fischer: Rollstuhl kostete ihn einen Finger

"Wenn man nicht richtig gehen kann, wie ich, geht es halt nicht anders. Er ist sperrig, aber ich komme gut zurecht. Leider hat er mich einen kleinen Finger gekostet", sagte er gegenüber der Bild.

Demnach sei er in Passau "sportlich eine Gasse hochgedonnert". Der 69-Jährige schrammte eine Mauer. Dabei wurde der kleine Finger Fischers in Mitleidenschaft gezogen: "Hing nur noch an einem Fetzen. Es hat nicht geblutet, nicht wehgetan. Im Krankenhaus meinten sie dann, besser abnehmen als umständlich annähen", so der Schauspieler weiter.

Ottfried Fischer an Parkinson erkrankt

Fischer entschied sich bewusst für den Verlust des Fingers, da er sonst eine längere Zeit einen Verband hätte tragen müssen. Mitte des Jahres erlitt Fischer außerdem einen Oberschenkelsehnenriss, als er an einer Treppenstufe hängen blieb und daraufhin stürzte.

Fischer machte im Jahr 2008 seine Parkinsonerkrankung öffentlich. Im Jahr 2020 heiratete er seine längjährige Partnerin Simone.