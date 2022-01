"Orange Is the New Black"-Star Kathryn Kates ist tot 

Los Angeles/DUR - Die US-amerikanische Schauspielerin Kathryn Kates ist tot. Sie starb im Alter von 73 Jahren an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung. Medienberichten zufolge soll Kates bereits am Samstag verstorben sein.

Ihre Agentur teilte den Tod der Schauspielerin via Instagram mit und nannte sie eine "wahre Ikone". "Sie wird uns in unseren Herzen immer als die starke Naturgewalt, die sie war, in Erinnerung bleiben und verehrt werden", heißt es in dem Post.

Kates war gebürtige New Yorkerin und spielte in zahlreichen Filmen und Serien mit. So unter anderem in den US-Produktionen "Law & Order", "Matlock" und der Kult-Sitcom "Seinfeld". In der preisgekrönten Serie "Orange Is the New Black" wirkte sie als Amy Kanter-Bloom mit.