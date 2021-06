Oliver Kahn startet mit 52 in eine neue Karriere

Sportlich hat er alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Oliver Kahn war über viele Jahre lang Deutschlands bester Torhüter. Jetzt steht der Ex-Fußballprofi vor einer neuen Herausforderung.

„Weiter! Immer weiter!“. So lautet das Motto von Oliver Kahn. Der Ex-Fußballprofi, in seiner aktiven Zeit über viele Jahre ein Weltklasse-Torwart, ist für seinen Ehrgeiz bekannt. Jetzt steht der Kämpfer mit Studienabschluss im Managementbereich vor einer besonderen Herausforderung

Am 1. Juli wird Oliver Kahn neuer Vorstandsvorsitzender beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Der Wechsel an der Spitze fällt in eine besondere Zeit: Es gibt einen Trainerwechsel bei den Bayern: Hansi Flick, Triple-Gewinner im letzten Jahr, wird neuer deutschen Nationaltrainer. Sein vergleichsweise junger Nachfolger Julian Nagelsmann gilt als Riesentalent, hat aber noch keinen Titel gewonnen.

Es könnten also spannende Zeiten werden für Kahn, der ganz genau weiß, dass die Erwartungshaltung beim FC Bayern gar nicht hoch genug angesetzt werden kann. An diesem Dienstag feiert der gebürtige Karlsruher Oliver Kahn seinen 52. Geburtstag.