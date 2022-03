"Weil du so einen unschönen Charakter hast" Während Boxkampf: Rapper streckt Oliver Pocher mit Ohrfeige nieder

Am Rande eines Boxkampfes am Samstagabend in Dortmund ist Comedian Oliver Pocher von einem Mann geschlagen worden. Pocher saß in der ersten Reihe, als der Täter auf ihn zukam und Pocher mit einer Ohrfeige umhaute.