Nacktfotos: GZSZ-Star Iris Mareike Steen zieht sich erneut für Playboy aus

Hamburg/DUR/jsp - Für Schauspielerin Iris Mareike Steen (30) ist es nicht das erste Mal. Bereits 2015 stand sie für den Playboy nackt vor der Kamera. Das hat ihr so gut gefallen, dass sie sich in diesem Jahr erneut dazu entschied.

Mittlerweile fühlt sich die 30-Jährige wohler in ihrem Körper: „Ich bin inzwischen ganz glücklich mit meinen Kurven. Das war nicht immer so. Ich fand kurvige Frauen zwar schon immer schön, aber ich selbst wollte lieber dünn sein“, verriet sie im Interview mit dem Playboy-Magazin.

Mehr Selbstbewusstsein und Gelassenheit bei Iris Mareike Steen

Auch das Alter soll dazu beigetragen haben, dass sie sich heute wohler fühlt. Bei ihrem ersten Shooting war der GZSZ-Star gerade einmal 23 Jahre alt. "Jetzt bin ich einfach mehr Frau. Ich finde, ich wirke erwachsener, was ich ja nun mal auch bin", heißt es in dem Interview weiter.

Für den Ort des Shootings wählte die Schauspielerin ihre Heimatstadt Hamburg. Ein Bezug zu der Stadt war ihr bei der Wahl der Location sehr wichtig. Die Fotos seien "eine Liebeserklärung an die Stadt, an meine Familie – an alles, was ich damit verbinde", sagte sie gegenüber Playboy.

RTL-Serie GZSZ feiert 30-jähriges Jubiläum

Normalerweise ist Iris Mareike Steen in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. Bereits seit 2010 verkörpert sie dort die Figur der Lilly Seefeld. Bereits vor ihrer Rolle bei GZSZ wirkte die Schauspielerin in mehreren deutschen TV-Produktionen mit.

Die Serie feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Zur Feier erscheint bei RTL am 12. Mai um 19.40 Uhr eine Jubiläumsfolge in Spielfilmlänge.