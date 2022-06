In einem Interview mit RTL sprachen Nathalie Volk und Frank Otto über ihr Liebescomeback. Thema war auch die Beziehung des Models zu ihrem Ex, Rocker Timur Akbulut.

Hamburg/DUR/jsp - Im Oktober 2021 gaben Nathalie Volk (25) und "Hell‘s Angels"-Rocker Timur Akbulut (44) ihre Trennung bekannt. Wenig später war Volk wieder mit ihrem Ex Frank Otto (64) liiert, was insbesondere bei Social Media für Irritationen sorgte. Nun sprechen Volk und Otto in einem Interview mit RTL über ihr Liebescomeback und auch über die Beziehung zu ihrem Ex-Verlobten Timur.

Für ihren Ex-Verlobten Timur zog die 25-Jährige damals sogar in die Türkei, da der Rocker in Deutschland wegen Totschlags vorbestraft war. Im Interview erzählt das Model nun, dass Frank Otto sie aus der Beziehung mit Timur Akbulut "rausgekauft" hat. Was genau Volk mit dieser Aussage meint, möchte sie nicht weiter erklären.

Anstatt von einer Trennung spricht das Paar in dem Interview von einer "Pause". Auch während beide getrennt lebten, habe Frank Otto die 25-Jährige weiter finanziell unterstützt, heißt es im Interview weiter.

Hatte Nathalie Volk nach der Trennung noch Gefühle für ihren Ex?

In einer Story auf Instagram veröffentlichte Timur Akbulut einen Screenshot von dem Chatverlauf mit seiner Ex-Verlobten. Zu sehen war eine Nachricht von Volk, in der sie schreibt: "Ich liebe dich immer noch".

Was der "Hell’s Angels"-Rocker mit der Veröffentlichung dieser privaten Nachricht erreichen wollte ist unklar. Volk habe die Nachricht wohl noch vor dem Liebescomeback mit Frank Otto verschickt.

Große Pläne für die Zukunft

Nathalie Volk, die den Künstlernamen Miranda Di Grande angenommen hat, will als Schauspielerin durchstarten. Gemeinsam mit ihrem Freund Frank Otto überlegt sie ein Haus in Los Angeles zu kaufen, erzählte das Model im Interview mit RTL.