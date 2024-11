Berlin - Murathan Muslu (43) ist nach eigenen Worten bei Dreharbeiten fast kollabiert. Der Schauspieler („Achtsam morden“, „Vorstadtweiber“) war am Filmset zum Netflix-Thriller „Brick“ (kommt 2025) mit Matthias Schweighöfer, als er merkte, dass etwas nicht stimmte: „Während des Drehs bin ich beinahe zusammengeklappt“, sagte der Österreicher der „Bild“. „Ich war komplett fertig und dachte, das sei ein Burn-out. Die Drehtage habe ich noch irgendwie geschafft, doch eine Woche später landete ich dann doch im Krankenhaus, weil ich sehr viel abgenommen hatte.“ In der Klinik sei dann herausgekommen: „Ich habe Diabetes. Das war ein Schock, der zwei Wochen andauerte.“ Muslu erläuterte: „Das ist jetzt zehn Monate her, und erfreulicherweise habe ich mich gut darauf eingestellt. Ich muss jedoch sehr auf meine Ernährung achten und Insulin bei Kohlenhydraten berücksichtigen.“