Vollstreckungsbescheid gegen Michael Wendler: Was dem Schlagersänger jetzt droht

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Nach der Insolvenz seiner Plattenfirma CNI Records und dem Musikverlag OHG im August 2016 hat Schlagersänger Michael Wendler noch immer regelmäßig Probleme mit seinen Gläubigern. Auch Reiseunternehmer Timo Berger wartet auf die Begleichung ausstehender Zahlungen. Das Landgericht Hamburg gab ihm nun in Teilen Recht.

Michael Wendler: Timo Berger fordert 30.000 Euro

Timo Berger hatte eine Hochzeitsreise für Michael Wendler und Laura Müller organisiert, behauptet jedoch, dass er bislang auf den Kosten in Höhe von 30.000 Euro sitzengeblieben ist. Wendler wollte daraufhin eine einstweilige Verfügung gegen Berger erwirken. Damit wollte er ihm verbieten, weiter zu behaupten, dass der Wendler ihm Geld schulden würde.

Vollstreckungsbescheid: Michael Wendler muss Verfahrenskosten tragen

Das Landgericht Hamburg entschied hingegen, dass Bergers Aussagen von der Meinungsfreiheit gedeckt sind und erließ einen Vollstreckungsbescheid, ausgestellt an die US-Adresse von Michael Wendler. Der Schlagerstar muss nun die Verfahrenskosten in Höhe von rund 2.000 Euro tragen.

Berger feierte seinen Erfolg am Sonntag auf Instagram und präsentierte das Dokument stolz in einem Video. Offenbar ist er momentan guter Dinge, seine Forderung durchzusetzen.

Laura Müller und Michael Wendler: Platzt der Traum von der US-Staatsbürgerschaft?

Berger kündigte im Video zudem an, dass er Michael Wendler demnächst einen Besuch abstatten wolle, um das Geld einzutreiben. Doch der Vollstreckungsbescheid könnte für den Wendler noch weitreichendere Folgen haben: „Seine US-Staatsbürgerschaft kann er damit vergessen“, sagte Berger gegenüber t-online.

An die Vergabe von Green Cards sind in den USA hohe Hürden gesetzt. Berger glaubt, dass sich die Einbürgerungspläne von Michael Wendler und Laura Müller damit in Luft auflösen könnten. Der Wendler hat sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.