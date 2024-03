Nach drei Jahren Pause kehrt Michael Wendler für ein Konzert in Oberhausen nach Deutschland zurück. Der Schlagersänger ist zuletzt vor allem durch Verschwörungstheorien und Hetze aufgefallen. Der Veranstalter distanziert sich von dem Sänger.

Michael Wendler kehrt (hier mit seiner Frau Laura) für ein Konzert in Oberhausen nach Deutschland zurück. Der Veranstalter distanziert sich allerdings vom umstrittenen Sänger.

Oberhausen. „Die Sensation ist perfekt“, bewirbt Schlagersänger Michael Wendler auf Facebook sein Konzert am 6. September 2025 in Oberhausen. Nach drei Jahren Pause soll es das große Bühnencomeback des Wendlers in Deutschland werden.

Das Konzert soll in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen stattfinden. Bereits im Januar hatte die Stadt Oberhausen dem Sänger kurzfristig eine Absage beim geplanten Bühnen-Comeback erteilt. Nun bietet ein anderer Veranstalter dem Sänger erneut eine Bühne – und distanziert sich zugleich von dem Künstler.

Michael Wendler macht seit drei Jahren mit Verschwörungstheorien und Hetze auf sich aufmerksam, unter anderem zur Corona-Pandemie.

Dadurch entgingen dem Sänger in der Vergangenheit zahlreiche Konzert- und Fernsehauftritte. "Wir distanzieren uns ausdrücklich von den getroffenen Aussagen und möchten betonen, dass wir Künstlerinnen und Künstlern unsere Bühne grundsätzlich nicht für die Äußerung politischer Ansichten, sondern ausschließlich zur Darbietung ihrer Kunst zur Verfügung stellen“, stellt ein Sprecher der Arena gegenüber t-online klar.

Die Kritik an dem Auftritt könne man mit Blick auf die öffentlichen Aussagen des Sängers nachvollziehen: "Das Programm der Rudolf Weber-Arena Oberhausen bietet ein breites Spektrum an unterschiedlichen Künstlern, Shows und Performances. Wir sind eine Spielstätte, die Kunst und Kultur in verschiedenen Varianten ermöglicht“, heißt es seitens des Veranstalters.

Online-Petition gegen Wendler-Konzert in Oberhausen

Wie die WAZ berichtet, hat die Ankündigung des Oberhausen-Konzertes bei Gegnern des Wendlers Proteste ausgelöst. Auf dem Portal „Change.org“ wurde deswegen eine Petition gestartet. Der Sänger stehe mit seinen Äußerungen im "Widerspruch zu den Werten unserer Gemeinschaft in Oberhausen und Deutschland als Ganzes - einer Gemeinschaft, die sich für Toleranz, Vielfalt und Respekt einsetzt".

Neben der schlechten öffentlichen Wahrnehmung hat sich der Sänger auch beim Finanzamt unbeliebt gemacht. Zwischenzeitlich hatte der Wendler über eine Million Euro an offenen Nachzahlungen.

Da er zu im Juli 2021 nicht zu einer Verhandlung um Amtsgericht erschien, wurde ein Haftbefehl ausgestellt, um ihn zur Verhandlung zu bringen. Dieser wurde allerdings im September 2021 wieder aufgehoben, sodass Michael Wendler grundsätzlich wieder in sein Heimatland einreisen darf.

Nächstes Wendler-Konzert vor dem Aus

Nach der Absage in Oberhausen droht nun das nächste Konzert ins Wasser zu fallen: Am 4. Mai sollte der Wendler eigentlich sein neues Album "Höllisch gut" bei einem Konzert in der Schweiz vorstellen. Doch auch bei diesem Konzert kommt es anscheinend zu Komplikationen.

Wie der Wendler auf Facebook mitteilte, gebe es Probleme mit dem Veranstalter. "Wir haben von einigen Fans in der Schweiz erfahren, dass keine Karten mehr für das Konzert am 4. Mai verfügbar sind. Wir klären gerade, was da los ist und warum das so ist." Er wolle sich bei seinen Fans melden, sobald er die "kompletten Informationen" habe.

Wirft man einen Blick in die Kommentarspalte, wird jedoch schnell deutlich, dass das Problem größer zu sein scheint. Mehrere Fans berichteten, dass ihre Tickets vom Veranstalter storniert und erstattet worden seien: "NextEvent erstattet die Tickets. Begründung: Das Konzert wurde abgesagt", heißt es dort.

Zusätzlich verhärtet sich der Verdacht einer kompletten Absage des Konzerts, da mittlerweile die Webseite für den Ticketverkauf nicht mehr erreichbar ist.