Im Februar dieses Jahres verstarb die Mutter von Michael Wendler. Ein Schicksalschlag für die ganze Familie des Schlagersängers. Doch ausgerechnet ihm scheint der Todesfall nicht sonderlich nah gegangen zu sein. Denn an den Grabkosten hat sich der Wendler bis heute nicht beteiligt.

Dinslaken/DUR - Bei der Familie von Michael Wendler liegt einiges im Argen - und das schon seit einiger Zeit. Im Februar verstarb Christine Tiggemann, die Mutter des Schlagersängers, an einem Herzinfarkt. Michael Wendler (49) war damals nicht zur Beerdigung erschienen und soll sich außerdem auch nicht an den Kosten der Urnenbeisetzung beteiligt haben. Dies führte zu einem Streit innerhalb der Wendlerfamilie, wobei Bettina Skowronek, die Schwester des "Egal"-Sängers dies ihm besonders übel nahm.

Wendler-Schwester mit Aufruf via Instagram

Laut Bild-Informationen soll die Beisetzung damals um die 4000 Euro gekostet haben. Nun kommen auf die Familie weitere Kosten zu, denn das Grab der Mutter muss gepflegt werden und des Weiteren fehlt eine Grabplatte, für die weitere 1200 Euro aufgebracht werden müssen. Geld, das der Wendler nach Meinung seiner Schwester aufbringen müsste, denn schließlich betreibt der 49-Jährige gemeinsam mit seiner Frau Laura Müller (21) seit einiger Zeit einen Account auf der Bezahl-Plattform OnlyFans.

Zudem bot Müller Lederjacken auf Instagram zum Kauf an, was Skowronek ihrem Bruder vorwirft. Auf Instagram wandte sich die Wendler-Schwester deshalb an die Öffentlichkeit.

Bettina Skowronek wandte sich auf Instagram an ihren Bruder. Foto: Instagram/Screenshot/ tinaskowronek

"Hallo Michael, falls du oder deine Spione hier mitlesen, ich habe brisante Neuigkeiten, du bist unerreichbar für mich, deswegen mein öffentlicher Aufruf", schreibt Skowronek via Instagram. "Nachdem Laura die Lederjacken auf Insta zu Geld machen möchte, bitte ich sie/euch, davon die Grabplatte unserer Mutter endlich legen zu lassen", heißt es weiter. Des Weiteren hat die Wendler-Schwester auch ein Foto der ungepflegten Grabstelle gepostet, auf der lediglich eine weiße Rose zu sehen ist.

Das Grab der Wendler-Mutter. Foto: Instagram/Screenshot/ tinaskowronek

Auch der Vater erhebt Vorwürfe - Wendler äußert sich

Der Vater des Schlagersängers Manfred Weßels schimpft ebenfalls auf seinen Sohn. "Es ist eine Schande, dass mein verkommenes Objekt von Sohn nichts zum Andenken seiner Mutter beiträgt, obwohl er in Florida teure Luxusgüter verscherbelt! Meine Tochter Bettina lebt von Hartz IV und kann die Grabplatte nicht bezahlen, ich von meiner Mini-Rente auch nicht. Michael sollte sich schämen", so der 74-Jährige gegenüber der Bild.

Der Wendler äußerte sich daraufhin ebenfalls und verwies auf seinen Verzicht des Erbes. Demnach war abgemacht, dass Skowronek dieses allein antrete. "Jetzt öffentlich um Geld zu betteln, ist schon ein starkes Stück", wird er von der Bild zitiert.