New York - Der Adoptivsohn von Pop-Ikone Madonna (65) hat mit einem Kommentar in den sozialen Medien Sorgen bei Fans ausgelöst. Danach stellte er klar, dass er nicht auf der Straße lebe. Der 18-jährige David Banda schrieb in einer Instagram-Story: „Meine Mutter unterstützt mich sehr. Sie hat mich immer unterstützt. Ich bin sehr glücklich in meinem Leben, und ich lebe nicht auf der Straße und hungere!“ Madonna hatte David Banda als Kind aus Malawi adoptiert.

Der Sohn der „Material Girl“-Sängerin, der heute selbst Musiker ist, richtete sich eigenen Worten zufolge mit seiner Mitteilung an „alle, die sich Sorgen machen“. Wie das US-Magazin „People“ berichtete, hatte der 18-Jährige zuvor auf Instagram Fragen von Fans beantwortet - darunter die, wie das Leben nach dem Auszug aus seinem Elternhaus sei.

David scherzte dem Bericht zufolge daraufhin, dass er manchmal erst abends bemerke, dass er Hunger und kein Geld zum Einkaufen habe und er sich dann auf die Suche nach etwas Essbarem machen müsse.

Madonna hat insgesamt sechs Kinder. Nach der Geburt einer leiblichen Tochter und eines Sohnes adoptierte sie David und drei weitere Töchter. Im Mai hatte die Sängerin in einem emotionalen Instagram-Post über ihre Kinder geschrieben, sie würden „zu schnell erwachsen“: David und seine Schwester Mercy hätten inzwischen die Highschool abgeschlossen, schrieb sie. Ihre Kinder entwickelten sich in verschiedene Richtungen, „und ja, es fällt mir schwer, loszulassen“.