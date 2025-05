London - Der im vergangenen Jahr in Argentinien tragisch ums Leben gekommene britische Popstar Liam Payne hinterlässt seinem Sohn Bear ein Millionenvermögen. Wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtete, beläuft sich die Erbmasse auf 24,3 Millionen Pfund (umgerechnet rund 28,5 Millionen Euro).

Als Nachlassverwalter wurden dem Bericht zufolge Paynes Ex-Partnerin und Mutter von Bear, Cheryl Tweedy (41), sowie ein auf Musikrecht spezialisierter Rechtsanwalt eingesetzt. Sie könnten das Vermögen etwa in eine Stiftung für den Achtjährigen übertragen, hieß es dem Bericht.

Der One-Direction-Sänger war am 16. Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren vom Balkon eines Zimmers im dritten Stock eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt, in dem er seit drei Tagen Gast war. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft halten es die Gerichtsmediziner für wahrscheinlich, dass er ohnmächtig wurde, während er versuchte, über das Balkongeländer zu klettern. Eine Autopsie habe bei ihm Alkohol und Kokain in großen Mengen nachgewiesen.