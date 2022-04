Lena Meyer-Landrut sagt alle Konzerte in diesem Sommer ab

Berlin/DUR/jsp - Am 2. Juni hätte sie ein Konzert im Haus Auensee in Leipzig gegeben. Doch nun hat Sängerin Lena Meyer-Landrut ihre Tour abgesagt. Die "More Love"-Tour der einstigen ESC-Gewinnerin wurde bereits 2020 aufgrund der Corona-Pandemie in das Jahr 2022 verschoben und wurde nun komplett abgesagt. Die Sängerin fühle sich noch nicht sicher genug.

Insgesamt 14 Auftritte waren für diesen Sommer auf ihrer Website angekündigt. Fans können nun ihre Tickets an den Vorverkaufsstellen zurückgeben, Tickets für Festivals und Open-Airs behalten ihre Gültigkeit. Bei dem Gedanken, dass sie ihre Fans und vor allem Kinder enttäuschen könne, kommen der Sängerin fast die Tränen, teilte sie mit.

Am Ende ihres Videos verabschiedet sie sich mit den Worten: "Ich gehe jetzt ins Studio und mache Musik." Fans dürften sich also schon bald auf neue Musik der ESC-Gewinnerin freuen.