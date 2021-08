Legendäres Cover: Ex-Babymodel verklagt Nirvana wegen Kinderpornografie

New York/MZ - Das Nirvana-Album „Nevermind“ von 1991 genießt unter Musikfans Kultstatus und auch das Cover der Platte ist längst ikonisch. Doch nun, 30 Jahre später, verklagt das damalige Babymodel die einstigen Bandmitglieder sowie die Nachlassverwalter von Kurt Cobain, berichtet der US-Sender CBS.

Spencer Elden, das "Nevermind"-Baby, reichte nun Klage vor Gericht ein. Sein Vorwurf: Das Cover sei kinderpornografisch. In der Aufnahme schwimmt ein nacktes Baby unter Wasser auf einen Dollarschein zu. Was bisher als Kapitalismuskritik galt, interpretieren Elden und sein Anwalt nun als Sexarbeit. Er als Kind sei auf „sexuell aufreizender Weise abgebildet“ und will nun von jedem 150.000 Dollar, der der von dem Cover einst profitiert hat.

Wie mehrere Medien berichten, hatte Elden in der Vergangenheit mehrfach selbst darauf aufmerksam gemacht, dass er das „Nevermind“-Baby war. Dabei hatte er jedoch mehrfach betont, dass er die 200 Dollar, die seine Eltern für die Aufnahme bekamen, als zu gering empfindet.