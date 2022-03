Zuwachs im Hause Wendler: Laura Müller löscht Instagram-Profil

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Durch ihre Beziehung mit dem gescheiterten Schlagersänger Michael Wendler gerät It-Girl Laura Müller aus Tangermünde regelmäßig in die Schlagzeilen.

Vor allem durch ihre Aktivitäten auf verschiedenen Social-Media-Kanälen macht die 21-Jährige regelmäßig von sich reden, zuletzt etwa durch ihren Erotikkanal auf der Bezahlplattform OnlyFans. Nun gibt es seit langem mal wieder positive Nachrichten aus dem Hause Wendler: Das Paar hat Nachwuchs bekommen.

Laura Müller und Michael Wendler zeigen Baby-Hund Smoke

Viele Fans freuen sich schon lange auf ein Wendler-Baby, allerdings werden sie sich wohl noch weiter gedulden müssen: Denn beim neuen Familienmitglied des Promi-Paares handelt es sich um einen Welpen.

„Darf ich vorstellen: SMOKE – Der kleine süße Fratz ist nun schon ein paar Tage bei uns“, schreibt Laura zu einem Video, das den kleinen Hund offenbar im Garten der Wendlers zeigt. Und weiter „Jetzt haben wir einfach zwei Babys.“

Der Neuzugang scheint sich sichtlich wohl zu fühlen und erkundet neugierig die neue Umgebung. Es ist bereits der zweite Hund des Paares.

Laura Müller löscht Instagram-Account von Tiger Wendler

Smoke sorgt schon jetzt für Veränderungen im Leben der Wendlers. Während die beiden ihren Hund Tiger bislang auf einem eigenen Instagram-Account präsentiert hatten, scheint dieser Kanal seit kurzem gelöscht zu sein. Stattdessen hat der vierbeinige Nachwuchs der Wendlers jetzt ein gemeinsames Profil.

Neben Schnappschüssen von Tiger finden sich dort mittlerweile auch Videos, die den Hund mit seinem neuen Bruder Smoke beim Spielen zeigen.

Baby-Gerüchte um Laura Müller und Michael Wendler

In den vergangenen Monaten wurde schon mehrfach über möglichen Nachwuchs bei den Wendlers gesprochen. Nicht zuletzt heizt das Paar auch regelmäßig selbst die Gerüchteküche um eine mögliche Schwangerschaft an. So verriet Laura Müller in der Vergangenheit mehrfach, dass sie sich mindestens zwei Kinder mit dem Wendler wünscht.

Die Spekulationen gingen zuletzt sogar so weit, dass sich Laura vor einigen Wochen genötigt sah, selbst Stellung zu den Baby-Gerüchten zu nehmen. Nachdem ein angebliches Foto von ihr aufgetaucht war, das sie mit Baby-Bauch zeigen sollte, wehrte sie sich auf Instagram scharf gegen die Spekulationen. Die Bilder stellten sich im Nachhinein als Fälschung heraus.