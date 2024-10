Los Angeles - Selbst Reality-Star und Unternehmerin Kylie Jenner wird das Internet manchmal zu viel. „Meine Freunde und ich lachen, weil es schwer ist, mit dem Internet Schritt zu halten. Es ist anstrengend“, sagte die 27-Jährige im „Elle“-Interview. Auf Instagram ist sie einer der Menschen mit den meisten Followern - derzeit rund 400 Millionen.

„Als ich noch rund um die Uhr gepostet habe - wie ich aufwache, was ich zum Frühstück esse, was ich heute anziehe, welche Farbe meine Nägel haben, welches Auto ich fahre, wohin ich fahre - hatte ich keinen intensiven Zeitplan. Ich habe nicht so viel gearbeitet, ich hatte keine Kinder und hatte einfach mehr Zeit“, sagte sie. Wenn man nicht dreimal am Tag auf Tiktok postet, gerät man ins Hintertreffen.“

Sie wolle, dass ihre sechsjährige Tochter und ihr zweijähriger Sohn möglichst lange keine eigenen Social-Media-Accounts haben. Wenn etwas geteilt werde, dann solle es von ihr oder dem Vater der Kinder, Travis Scott, kommen. Die beiden sind mittlerweile getrennt.

Jenner wurde als jüngstes Kind von Kris und Caitlyn Jenner schon jung durch die Reality-Doku „Keeping Up with the Kardashians“ bekannt. Sie ist Kosmetikunternehmerin.