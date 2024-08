Los Angeles - Model Heidi Klum hat ihrem Ehemann Tom Kaulitz (34) zum fünften Hochzeitstag Liebesgrüße auf Instagram geschickt. „Ich Liebe Dich Tom“, schrieb die 51-Jährige in einem Post. Und: „Ich hätte mir keinen besseren wünschen können.“ (OriginaI: „I could not ask for a better one“) Dazu postete sie drei Selfies von sich mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen an einem Strand. Auch ein Video vom Strand teilte Klum, zu dem sie „Happy anniversary“ schrieb.

Das Paar hatte am 3. August 2019 auf einer Luxusjacht vor der italienischen Insel Capri ein großes Hochzeitsfest gefeiert. Schon im Februar 2019 gab es Gerüchte über eine heimliche standesamtliche Hochzeit. Bekannt ist auch, dass sich das Paar bei einer Geburtstagsparty von Designer Michael Michalsky kennengelernt hat - er hat im Februar Geburtstag. Im Mai 2018 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich.