Philip Froissant gewann beim diesjährigen Deutschen Fernsehpreis eine Auszeichnung für seine Leistung in seiner Rolle als Franz Joseph in der Netflix-Adaption "Die Kaiserin". Seine Rede sorgte jedoch für einen Eklat.

Köln / DUR - Am Donnerstagabend fan die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises statt. Zahlreiche Stars, unter anderem die Kaulitz-Brüder, räumten für diverse Shows und Sendungen Preise ab. Unter ihnen auch Philip Froissant. Er erhielt eine Auszeichnung für seine Hauptrolle als Kaiser Franz Joseph in der Serie "Die Kaiserin". Doch der Sender strahlte nicht seine komplette Dankesrede aus. Grund dafür ist ein politisches Statement des Schauspielers.

Wie mehrere Medien berichten, sprach Froissant die Protestaktionen der "Letzten Generation" an. Die Klimaprotestler beschmierten kürzlich das Brandenburger Tor mit Farbe. Aus diesem Grund benötigt Berlins Wahrzeichen nun eine aufwendige Reinigung, bei welcher die Kosten wahrscheinlich im sechsstelligen Bereich liegen werden.

Philip Froissant heißt Aktionen der "Letzten Generation" gut

Froissant verteidigte die Aktionen der "Letzten Generation" und sagte, die Mahnmale der sogenannten Klimakleber sollten bleiben, "als Erinnerung an unser Versagen beim Klimaschutz". Er urteilte: "Wenn man in 100 Jahren auf heute zurückblickt, wird man feststellen, dass wir viel größere Probleme hatten als die Farbe am Brandenburger Tor."

Die Zuschauer vor den Fernsehen bekamen von dem Statement jedoch nichts mit. Nur die Zuschauer im Saal hörten Froissants vollständige Rede. Sat.1 strich den Teil über die Klima-Kleber einfach aus dem Programm. Doch wie kann das bei einer Live-Show passieren?

Deutscher Fernsehpreis wird zeitversetzt ausgestrahlt

Die Ausstrahlung des Deutschen Fernsehpreises findet knapp anderthalb Stunden zeitversetzt zur eigentlichen Veranstaltung statt. Der Grund dafür ist einfach: Die Show muss so nicht für Werbepausen im Fernsehen unterbrochen werden und die Verleihung kann so in einem Stück stattfinden.

Wie die Bild berichtete, erklärte ein Sprecher des Senders auf Nachfrage lediglich : "Die Ausstrahlung des Deutschen Fernsehpreises ging bis 00.18 Uhr in der Nacht. Um die Show für die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht noch länger werden zu lassen, haben wir ungefähr 60 Minuten aus der zeitversetzten Aufzeichnung geschnitten."