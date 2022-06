Klaus Scharfschwerdt ist tot: Ex-Puhdys-Schlagzeuger stirbt nach langer Krankheit

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR - Klaus Scharfschwerdt ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Das bestätigten seine Musikerkollegen von der Band Scharfschwerdts Neuland am Montagabend auf Facebook. Demnach litt Scharfschwerdt schon seit längerem an einer Krebserkrankung, an der er bereits am vergangenen Freitag, 10. Juni 2022, verstarb.

„Er war immer stark und voller Hoffnung. Wir teilten diese Hoffnung und waren fest davon überzeugt: Er packt es! Es sollte leider nicht so kommen“, schreibt die Band auf Facebook.

Auch Ex-Bandkollege Dieter „Quaster“ Hertrampf äußerte sich gegenüber „Bild“ zum Tod Scharfschwerdts: „Klaus war doch der Jüngste von uns Puhdys, hatte eigentlich die Option, als Letzter zu gehen. Jetzt ist er der zweite Puhdy, den es nicht mehr gibt.“

Scharfschwerdt, geboren am 27. Februar 1954, kam 1979 als Nachfolger von Gunther Wosylus zu den Puhdys. Zudem spielte er unter anderem bei Prinzip und Stern Meißen. Scharfschwerdt lebte zuletzt in Berlin-Rahnsdorf. Er hinterlässt eine Frau und einen Sohn.