Kim Gloss: Ex-Dschungelkandidatin ist schwanger

Kim Gloss, Dschungelcampkandidatin 2012, verliebte sich in Australien in ihren Mitstreiter Rocco Stark. Sie wurden ein Paar, bekamen eine Tochter und trennten sich wenige Monate nach der Geburt. Nun verriet Kim via Instagram: Sie bekommt ihr zweites Kind.