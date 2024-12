New York - Schauspieler Kieran Culkin erinnert sich an einen schlimmen Werbe-Dreh als Sechsjähriger. Der 42-Jährige („Kevin - Allein zu Haus“, „Succession“) erzählte im Podcast „SmartLess“ davon, wie er vom Regisseur damals beschimpft wurde. In dem Werbespot ging es demnach um „Lernbehinderungen“, es war Culkins erster Dreh.

Er sollte ein Kind spielen, das an einer Aufgabe an der Tafel scheitert. „Die Kinder in der Klasse sollten mich als "dumm" beschimpfen“, so Culkin. Doch nach dem „Action“-Ruf des Regisseurs habe dieser selbst angefangen, den jungen Schauspieler mit „Dummkopf“ und „Idiot“ zu beleidigen. Schon damals habe Culkin das nicht verstanden und sich gefragt, was mit dem Regisseur nicht stimme.