Die Brüder Bill und Tom Kaulitz aus Magdeburg werden in einer neuen Netflix-Serie, die Ende Juni veröffentlicht werden soll, porträtiert. Auch intime Einblicke soll es geben.

Magdeburg/Los Angeles. - Tokio-Hotel-Fans können gespannt auf den Juni sein. Denn dann startet eine Netflix-Serie, in der die Kaulitz-Brüder Bill und Tom aus Magdeburg private Einblicke in ihr Leben zeigen. "Also bei mir wurde auch im Schlafzimmer gefilmt, das kann ich schon mal verraten", sagte Bill im Interview mit Radio Energy.

"Und ich war auch überrascht, sagen wir's mal so. Ich habe auch geschluckt", erzählt Tom Kaulitz daraufhin.

Netflix-Serie mit Bill und Tom Kaulitz startet Ende Juni

Bill und Tom Kaulitz stammen aus der Nähe von Magdeburg und sind mit der Band Tokio Hotel berühmt geworden. Die Serie mit dem Titel "Kaulitz & Kaulitz" soll am 25. Juni auf Netflix veröffentlicht werden.