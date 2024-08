Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Los Angeles - US-Schauspielerin Kaley Cuoco (38, „The Big Bang Theory“) und ihr Freund, „Ozark“-Schauspieler Tom Pelphrey (42), haben sich verlobt. Beide posteten in einer Instagram-Story einen Schnappschuss des Paares, in dem Cuoco einen glitzernden Ring vorzeigt. Die Schauspielerin fügte auch noch ein Video mit dem auffälligen Schmuckstück an ihrem Finger bei. Ihr Sprecherteam bestätigte die Verlobung laut der Sendung „Good Morning America“.

Cuoco und Pelphrey hatten sich im April 2022 bei der Premiere der neuen „Ozark“-Staffel kennengelernt und sich wenig später auf Instagram als Paar gezeigt. Im März vorigen Jahres wurde ihre Tochter Matilda Carmine Richie Pelphrey geboren.

Für Pelphrey wäre es die erste Hochzeit, für Cuoco die dritte. Von 2013 bis 2016 war sie mit dem Tennisspieler Ryan Sweeting verheiratet, zwei Jahre später heiratete sie den Reiter und Pferdetrainer Karl Cook. Im September 2021 gab sie das Ehe-Aus bekannt.

Cuoco ist durch die US-Serie „The Big Bang Theory“ berühmt geworden. Darin spielte sie die Kellnerin und Schauspielerin Penny, die mit einer Clique von schrägen Naturwissenschaftlern befreundet ist. Die preisgekrönte Sitcom endete 2019 nach zwölf Jahren und 279 Episoden.