Musiker Justin Bieber hat seine Welttournee abgesagt. Auch das in wenigen Tagen geplante Konzert in Deutschland findet nicht statt. Die Hintergründe sind bisher unklar.

Magdeburg/DUR/acs - Sänger Justin Bieber hat seine "Justice World Tour" abgesagt. Auch die für den 9. März geplante Show in München findet nicht statt. Der Veranstalter teilte mit, dass es keinen Ersatztermin geben wird. Auch die schon ausgefallenen Konzerte in Hamburg, Köln, Frankfurt und Berlin werden nicht nachgeholt.

Justin Bieber sagt "Justice World Tour" ab - Gründe bisher unklar

Die Info, dass Biebers Welttournee abgesagt wurde, haben alle Fans, die Tickets für die Shows in Europa hatten, am Dienstag von den Online-Tickethändlern und den Veranstaltern bekommen. Auch Termine in den USA und Australien, die teilweise erst 2024 geplant waren, wurden abgesagt.

Lesen Sie auch: Auch Justin Bieber verkauft Song-Rechte

Der Sänger selbst hat sich noch nicht geäußert. Auch sein Management schweigt bisher. Grund für die Absage seiner Konzerte könnte jedoch Biebers Gesundheit sein. Im letzten Jahr hatte der Sänger bekannt gegeben, dass er am Ramsay-Hunt-Syndrom leidet. Dadurch war sein Gesicht teilweise gelähmt. Nachdem er im September wieder auf der Bühne stand, hatte er mitgeteilt, dass er mehr Zeit brauche, um sich zu erholen und gesund zu werden.

Justin Bieber: Absage von weltweiten Konzerten - wie 2017

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Justin Bieber eine Welttournee absagt. Einen Teil seiner "Purpose"-Welttournee sagte der damals 23-Jährige 2017 ab, nachdem er fast ein Jahr auf Tour war und 158 Konzerte gespielt hatte.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Kritik: H&M nimmt Justin-Bieber-Kollektion aus dem Verkauf

Zwölf Konzerte standen zu dem Zeitpunkt noch aus. Sein Management teilte damals mit: "Aufgrund von unvorhersehbaren Umständen wird Justin Bieber den Rest seiner "Purpose World Tour"-Konzerte canceln. Justin liebt seine Fans und er hasst es, sie zu enttäuschen."