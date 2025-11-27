Judi Dench hat schon früher über ihre schwindende Sehkraft und ihre Netzhauterkrankung gesprochen. Inzwischen können ihre Augen auch ihre Freunde nicht mehr erfassen, sagt sie.

London - Die britische Schauspielerin Judi Dench kann eigenen Angaben zufolge aufgrund ihrer Augenerkrankung inzwischen keine Menschen mehr erkennen. Sie stehe seit einiger Zeit nicht mehr vor der Kamera, weil sie „nichts mehr sehen“ könne, sagte die 90-Jährige dem britischen Sender ITV.

Ihr Kollege Ian McKellen (86), der neben ihr saß, sagte daraufhin zu ihr: „Aber wir können dich sehen.“ Dench antwortet: „Ja, und ich kann deine Umrisse sehen und ich kenne dich so gut, aber ich kann jetzt niemanden mehr erkennen.“ Die beiden Schauspieler scherzten darüber, dass Dench dennoch weiterhin manchmal zu Fremden gehe und sage: „Schön, dich wiederzusehen!“.

Schwindende Sehkraft wegen Netzhauterkrankung

Dench und McKellen zählen zu den renommiertesten und beliebtesten Schauspielern Großbritanniens. Vor 50 Jahren standen beide in den Hauptrollen für Shakespeares „Macbeth“ auf der Theaterbühne.

Dench, die außerdem in den James-Bond-Filmen mitspielte und für Nebenrolle als Königin Elizabeth I. in „Shakespeare In Love“ einen Oscar bekam, hatte schon früher über ihre schwindende Sehkraft aufgrund ihrer Netzhauterkrankung, der altersabhängigen Makuladegeneration (AMD), gesprochen. Im Oktober hatte sie der „Zeit“ erzählt, dass ihr bei Auftritten helle Matten ausgelegt werden, „damit ich weiß, wo ich stehen soll“.