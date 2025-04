Johnny Depp zeigt sich auf einem ersten Foto aus seinem neuen Film „Day Drinker“ in einem neuen Look. Der Film ist sein erstes großes Projekt seit seinem Prozess gegen Amber Heard.

Los Angeles - Ein erstes Foto zeigt Schauspieler Johnny Depp in seinem ersten größeren Hollywoodfilm seit Jahren in einem neuen Look. Das Bild, welches der 61-Jährige gemeinsam mit dem Medienunternehmen Lionsgate auf Instagram teilte, zeigt den „Fluch der Karibik“-Star mit stark ergrautem Haar und Vollbart in seinem neuen Film „Day Drinker“.

„Day Drinker“ ist laut den US-Magazinen „The Hollywood Reporter“ und „Variety“ Depps erster Hollywoodfilm seit seinem Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard wegen Vorwürfen häuslicher Gewalt. Der Film sei Depps vierter gemeinsamer Film mit Schauspielerin Penélope Cruz, mit der er schon unter anderem für „Fluch der Karibik: Fremde Gezeiten“ (2011) vor der Kamera gestanden hatte. Gedreht werde mit Regisseur Marc Webb („The Amazing Spider-Man“) in Spanien. Der Film erzähle von einer Barkeeperin auf einer Privatyacht, die an Bord einen mysteriösen Gast, gespielt von Depp, kennenlerne.

Der Film gehört zu Depps ersten Projekten, seit er sich vor drei Jahren mit seiner Ex-Frau Heard vor Gericht gegenseitig der körperlichen Misshandlung beschuldigt hatte. Nach einem sechswöchigen Verleumdungsprozess hatte er im Juni 2022 einen weitgehenden Sieg davongetragen.

Ein Jahr später gab Depp sein Comeback in dem Kostümdrama „Jeanne du Barry“. Im August 2024 stellte er sein zweites Regiewerk „Modi“ vor.