Nach rund 37 Jahren auf der großen Leinwand hat Jim Carrey offenbar genug. In einem Interview sprach der Schauspieler vom Ende seiner Karriere. Was er jetzt machen möchte und wie die Chancen auf ein Comeback stehen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Mit 60 Jahren hat Jim Carrey offenbar genug von der Schauspielerei. Im Interview mit „Access Hollywood“ verkündete er jetzt, dass er sich zur Ruhe setzen möchte. „Ich ziehe mich zurück und ich meine es ziemlich ernst“, sagte er im Gespräch. „Ich habe genug und ich habe auch genug getan“, so Carrey weiter.

Stattdessen möchte er jetzt lieber sein ruhiges Privatleben genießen und sich auf jeden Fall eine Auszeit gönnen. Ein Comeback schließt er trotzdem nicht aus: Sollte es jemals eine Art perfektes Drehbuch geben, das unbedingt verfilmt werden müsse, könne er sich vorstellen, wieder vor der Kamera zu stehen.

Bereits im Januar deutete Carrey anlässlich seines 60. Geburtstags an, künftig kürzer zu treten: Ich habe keine Lust mehr, prominent zu sein. Ich möchte am echten Leben teilhaben“, sagte er gegenüber „Bild“.

Carrey wurde vor allem durch seine Rolle in der Komödie „Ace Ventura – Ein tierischer Detektiv“ bekannt. Daneben verkörperte er den Schurken Riddler in der Comic-Verfilmung „Batman Forever“. Im Drama „Die Truman Show“ übernahm er seine erste tragikomische Rolle. 2022 übernahm er die Rolle des Bösewichts Dr. Robotnik in „Sonic the Hedgehog 2“