„Wolverine“-Star und Sänger Hugh Jackman plant für 2025 eine mehrmonatige Show in New York. Sein Kollege und guter Freund Ryan Reynolds ist nur als Zuschauer dabei, wie beide mit Witz verkünden.

Los Angeles - Mit einem witzigen Video hat Hollywood-Star Hugh Jackman (55) seine Rückkehr auf die Show-Bühne verkündet. Von Januar bis Juli 2025 plant der Schauspieler und Sänger ein Dutzend Auftritte in der berühmten New Yorker Radio City Music Hall. Die Konzertserie „From New York, With Love“ soll Musik von Jackmans früheren Musical- und Filmrollen wie „The Boy from Oz“, „Les Misérables“ und „Greatest Showman“ präsentieren.

Jackman kündigt dies in einem gemeinsamen Video mit seinem Kollegen und Co-Star Ryan Reynolds (47) augenzwinkernd an. In dem Clip spricht Jackman auf einem Sofa sitzend direkt in die Kamera. Vor gut zwei Jahren habe Reynolds hier gesessen und verkündet, dass er, Jackman, bei „Deadpool & Wolverine“ mitspielen werde, erzählt der gebürtige Australier. Sie hätten die allerbeste Zeit gehabt, schwärmt er von ihrer Zusammenarbeit an dem Marvel-Blockbuster. Und nun frage er sich, was als Nächstes anstehe.

„Hey, Ryan, willst du zu einem meiner Live-Auftritte in der Radio City Music Hall kommen?“ sagt Jackman, während Reynolds hinter ihm durchs Bild läuft. Beiläufig hakt Reynolds nach, ob er denn mit ihm auf der Bühne stehen werde. „Jawohl“, versichert Jackman, während er gleichzeitig verneinend den Kopf schüttelt und grinsend in die Kamera flüstert: „Das ist meine Zeit“. Am Ende des Clips stellt er Reynolds in Aussicht, dass der vielleicht bei einer Probe aus der Ferne zuschauen dürfe. Die beiden Stars sind bekannt dafür, gute Freunde zu sein, die sich gerne übereinander lustig machen.

Neben seiner Filmarbeit ist Jackman („X-Men“) als Sänger und Bühnenstar bekannt. Am New Yorker Broadway wirkte er etwa in dem Musical-Klassiker „The Music Man“ mit. 2004 gewann er für „The Boy from Oz“ einen Tony Award und sang später in Kinomusicals wie „Les Misérables“ und „Greatest Showman“. Im Rahmen seiner Welttournee mit der Show „The Man. The Music. The Show“ war Jackman 2019 auch in Deutschland aufgetreten.