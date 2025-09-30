Horst Lichter ist das Aushängeschild der beliebten ZDF-Sendung "Bares für Rares". Ohne ihn wäre die Trödelshow vermutlich nicht vorstellbar. Das lässt sich das ZDF auch einiges kosten.

Trödel funktioniert nicht im TV? So viel verdient Horst Lichter bei "Bares für Rares"

Magdeburg/Halle (Saale). – Er ist aus der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" nicht mehr wegzudenken: Horst Lichter (63). Doch der ehemalige Fernsehkoch begeistert nicht nur ein Millionenpublikum – er verdient auch sehr gut.

Seit der ersten Stunde ist er bei "Bares für Rares" mit dabei. Mit seinem Humor und witzigen Einlagen hat er die Zuschauer für sich gewonnen. Das lässt sich der Sender dann auch einiges kosten.

Horst Lichter gehört zu den Topverdienern beim ZDF

Unglaubliche 1,7 Millionen Euro Jahresgehalt soll Lichter laut "Welt" bekommen. Dies verschafft ihm Platz zwei unter den Topverdienern. Mehr verdient nur noch Talkmaster Markus Lanz.

Der bekommt jährlich knapp 1,9 Millionen Euro – im kommenden Jahr sollen es sogar rund zwei Millionen Euro werden. Allerdings, so die "Welt" weiter, wollte das ZDF die einzelnen Verträge nicht kommentieren. Diese würden direkt von der Intendanz ausgehandelt.

"Bares für Rares": Eine der erfolgreichsten TV-Sendung Deutschlands

Dass es die beliebte Trödel-Show mit Horst Lichter überhaupt gibt, ist der Hartnäckigkeit des 63-Jährigen zu verdanken. Denn anfangs habe niemand an den Erfolg der Show geglaubt.

In der "NDR Talk Show" berichtete Lichter einst, dass sein Manager ihm von der Show abgeraten habe. Zum Glück habe er sich nicht beirren lassen.

Auch in einem Podcast mit Barbara Schöneberger räumte Horst Lichter ein, dass es beim ZDF anfänglich Vorbehalte gab. Sogar der damalige Intendant, den ich für den Pilotfilm überzeugen musste, meinte: "Horst komm, Trödel funktioniert nicht im Fernsehen!“

Inzwischen zählt "Bares für Rares" zu den erfolgreichsten TV-Sendungen in Deutschland und wurde sogar mit der Goldenen Kamera und mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.