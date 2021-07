Helene Fischer kündigt neue Single und neues Album an

Halle (Saale)/MZ/dpa - Am Donnerstag hat sich Helene Fischer mit einer überraschenden Videobotschaft an ihre Fans gewandt. In ihrer Instagram-Story meldet sie sich bei ihren Fans zurück und erzählt, wie sie die Pandemie-Zeit erlebt hat. Außerdem kündigt die Schlagersängerin ein neues Album und ihre erste neue Single an.

Helene Fischer meldet sich zurück

Ihre Fans sind von dieser Ankündigung begeistert und bringen ihre Freude über Helenes Comeback unter dem Instagram-Post zu ihrer neuen Single zum Ausdruck. „Ich freu mich so!!!! Endlich! Du wurdest vermisst“ ist nur einer der vielen begeisterten Kommentare.

Wann ihre neue Single erscheint, kündigt die Schlagersängerin bereits an. Das Lied „Vamos a marte“ erscheint in zwei Wochen, wie es am Freitag auf Fischers Website heißt. Dabei wird es sich um einen spanischen Song im Duett mit Luis Fonsi handeln.

Wann genau ihr neues Album erscheint, hat Helene noch nicht verraten. Sie erzählt jedoch, dass sie viel daran gearbeitet hat und sich, durch die ihr plötzlich dargebotene Zeit, so sehr eingebracht hat, wie noch nie zuvor. Das Album würde demnach ihr persönlichstes Album überhaupt werden.

Helene Fischer: Neue Single mit Luis Fonsi

Übersetzt heißt der neue Titel ihrer neuen Single „Lass uns zum Mars gehen“. Unter ihrem Post auf Instagram schreibt die Sängerin: „Ihr Lieben, ich freu' mich wahnsinnig, euch heute von meiner ersten Single aus meinem neuen Album erzählen zu dürfen. Am 06. August 2021 geht's endlich los! Ich liebe diesen Song - mit keinem Geringeren als dem großartigen Luis Fonsi!“

Fonsi landete 2017 den Welthit „Despacito“, bis heute in Deutschland der erfolgreichste Sommerhit in Sachen Chartsplatzierung. Mit Fonsi trat Fischer schon öfter gemeinsam auf, etwa in ihrer weihnachtlichen „Helene Fischer Show“ 2018.