Bei der TV-Castingshow The Voice of Germany (TVOG) ist in diesem Jahr vieles neu – vor allem bei den Juroren. Zu denen gehören jetzt auch die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz. Und für den Frontman der einstigen Teenie-Band gab es zu Beginn gleich eine echte Sensation: Ein Kandidat ging mit einem Ring in der Hand vor ihm auf die Knie.

Magdeburg/DUR – Sensation zum Auftakt der 13. Staffel von „The Voice of Germany”: Nachdem Kandidat Max mit dem Song „Geile Zeit“ von Juli gleich mehrere Juroren überzeugt hatte, ging der 30-Jährige aus Leipzig vor Neu-Juror Bill Kaulitz auf die Knie – mit einem Ring in seiner Hand! Ein Hochzeitsantrag für den Sänger von Tokio Hotel?

Ganz so ist es dann doch nicht. Kandidat Max erklärt, er habe sich am Tag vor seinem großen Auftritt erinnert, dass Bill Kaulitz bei einem Konzert einmal gesagt habe, er habe noch niemanden, der ihm einen Ring an den Finger stecken würde.

Ein Ring für Bill Kaulitz: Werden die beiden Tokio-Hotel-Stars die Coaches von Max aus Leipzig?

Also gesagt, getan! Den Ring bekommt Bill Kaulitz jedoch nicht an den Ringfinger, sondern an den Zeigefinger. Als Zeichen, dass Max unbedingt Bill und Tom Kaulitz als Coaches bei „The Voice of Germany” haben möchte.

Ob die beiden Musiker von Tokio Hotel den Leipziger tatsächlich in ihr Team aufnehmen werden, löst TVOG in der ersten Folge noch nicht auf. Schließlich will auch Ronan Keating den 30-Jährigen musikalisch betreuen. Doch schon vor der Ausstrahlung am Donnerstag scheint hier alles klar!

Das Brüder-Duo Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel ist in der neuen Staffel von The Voice of Germany erstmals Teil der Jury, zusammen mit Ronan Keating, Giovanni Zarrella und Shirin David.

TVOG: Die Juroren dürfen die Kandidaten zu Beginn nicht sehen

Das Besondere an der Show ist, dass die Juroren die Kandidaten zu Beginn nicht sehen, sondern nur hören können. Gefällt den Juroren, was sie hören, können sie „buzzern“ und sich umdrehen. Machen das mehrere Juroren, darf der Kandidat entscheiden, wen er als Coach möchte. De Kaulitz-Brüder treten dabei als Team an.

Bill und Tom Kaulitz wurden in jungen Jahren mit ihrer Band Tokio Hotel berühmt. Inzwischen leben beide in den USA, wo zuletzt vor allem Tom Kaulitz als Ehemann von Model Heidi Klum für Schlagzeilen sorgte. Musikalisch machte Tokio Hotel im vergangenen Jahr durch einen gemeinsamen Song mit der Band „Kraftklub“ auf sich aufmerksam.