Vor über einem Jahr musste Heinz Hoenig am Herzen notoperiert werden. Der 74-jährige Schauspieler kämpfte sich zurück ins Leben, trat zuletzt bei den Emmys in Berlin auf. Nun zeigte sich Hoenig erneut beim Schmiedefest in Gotha.

"Wie nach Hause kommen": Schauspielstar Heinz Hoenig zeigt sich in der Öffentlichkeit

Am Wochenende zeigten sich Schauspieler Heinz Hoenig und Ehefrau Annika beim Schmiedefest "Gotha glüht" im thüringischen Gotha.

Blankenburg/Gotha. – Schauspieler Heinz Hoenig macht weiterhin große gesundheitliche Fortschritte. Der 74-Jährige zeigte sich am Wochenende mit Ehefrau Annika auf einem Schmiedefest.

Für Familie Hoenig ging es von ihrer Heimat Blankenburg aus in das rund zwei Stunden entfernte Gotha (Thüringen). Dort schwangen Hein Hoenig und Ehefrau Annika bei "Gotha glüht" die Schmiedehämmer.

Heinz Hoenig mit Ehefrau Annika beim Schmiedefest "Gotha glüht"

"Wir haben uns so gefreut, alte bekannte Gesichter wiederzusehen. Es war ein Stück weit wie nach Hause kommen", berichtet Annika in einer Instagram-Story ihren Fans.

"Wer hätte überhaupt gedacht, dass der Heinz mal wieder am Amboss steht und [...], als es dann so weit war, musste ich mir ein kleines Tränchen verdrücken", gibt die 40-Jährige zu. Für Heinz Hoenig, der gelernter Schmied ist, hat das jährliche Schmiedefestival eine symbolische Bedeutung.

Heinz Hoenig bekam zum 74. besonderes Geburtstagsgeschenk

Gerade erst feierte der beliebte Schauspieler seinen 74. Geburtstag. Als Geschenk bekam er von Ehefrau Annika einen Hammer mit ihren Namen darauf. "Denn wir schmieden Zukunft", erklärte die Dreifachmutter die Bedeutung.

Denn lange Zeit war nicht klar, wie es mit Heinz Hoenig gesundheitlich weitergeht. Vor über einem Jahre musste er überraschend ins Krankenhaus gebracht und am Herzen notoperiert werden.

Eine Zeit im Koma und ein wochenlanger Aufenthalt im Krankenhaus folgten, bevor Hoenig wieder zurück in sein Zuhause im Harz kehren konnte.

Heinz Hoenig: Weitere Operationen geplant

Inzwischen scheint es Heinz Hoenig jedoch deutlich besser zu gehen. Zuletzt waren er und seine Frau sogar beim Emmy-Empfang in Berlin zu sehen.

Eine Sorge bleibt jedoch. Hoenig muss sich noch weiteren Operationen unterziehen. Bevor diese anstehen, muss er sich jedoch noch erholen.